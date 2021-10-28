Один з лідерів Першої ліги не зміг скласти конкуренцію представникам Прем'єр-ліги, поступившись у серії пенальті. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Обидві команди ще до середини першого тайму встигли обмінятися голами. Спочатку Бусько після передачі Ернеста поцілив у дальню дев'ятку і вивів Львів вперед. А за шість хвилин команда з Липової Долини відновила статус-кво – м'яч після потужного удару Карнози влучив у лівий нижній кут.

Львів вийшов у чвертьфінал Кубка України, здолавши Альянс у драматичній серії пенальті

По перерві Альянс зосередився на обороні, плануючи знайти свій шанс у контратаці. Однак, основний час переможця не виявив, а у овертаймах "містяни" втратили значну кількість моментів, аби вийти вперед. У серії пенальті більше пощастило іменитішому супернику – Микола Агапов пробив по горобцях і поховав надії Альянса на чвертьфінал Кубка України.

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