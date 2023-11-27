У понеділок, 27 листопада, суд Барселони втретє відмовив Алвесу в тимчасовому звільненні, інформує El Espanol. Екс-захисник Барселони і Ювентуса продовжить перебувати у в'язниці.

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Повідомляється, що суддя вважає, що якщо Алвеса відпустити, у разі тимчасового звільнення він втече в іншу країну. Прокуратура також вважає, що ризик втечі збільшився через те, що процес над екс-гравцем наближається до завершення.

Нагадаємо, що Дані Алвес перебуває під вартою за звинуваченням у зґвалтуванні жінки в нічному клубі в Барселоні в грудні 2022 року. Прокуратура вимагає для футболіста 9 років тюремного ув'язнення і компенсацію 150 000 євро для ймовірної жертви. Сам Алвес стверджує, що у нього був інтимний зв'язок із потерпілою "за обопільною згодою".

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