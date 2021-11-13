Барселона ще не встигла презентувати Дані Алвеса, а він вже розповів про свою роль у клубі.

"Привіт, я вже тут, у Барселоні! Я знову з вами та дуже радий повернутись додому. Маю надію, що скоро побачимося.

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Дуже хочу отримати задоволення та допомогти відтворити ту Барселону, яку ми так любили", – опублікувала слова Алвеса прес-служба Барси у Twitter.

Нагадаємо, 38-річний бразилець підписав контракт із каталонським клубом до кінця сезону з можливістю продовження ще на один рік. Згідно з правилами, Алвес зможе грати за каталонців лише з січня.

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