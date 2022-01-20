"Мессі – найкращий гравець в історії футболу. Дивно бути тут і не бачити його, не відчувати його присутність в команді. Іноді все відбувається не так, як ми мріємо. Я вже сказав йому, що для нього не буде кращого місця, ніж тут.

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Він казав мені те саме, коли з Барси йшов я. Було б дуже добре, якби Мессі завершив свою кар'єру тут. Прощання на Камп Ноу було б для нього чудовим подарунком, і клуб міг би подбати про це", – цитує Алвеса Goal з посиланням на Catalunya Radio.

Нагадаємо, свого часу 38-річний бразилець також покидав Барсу вільним агентом, але нещодавно оформив сенсаційне повернення.

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