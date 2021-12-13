На "блаугранас" вже завтра, 14 грудня, очікує товариський поєдинок з Бока Хуніорс в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на стадіоні Університету короля Сауда.

Алвес отримує найменшу зарплатню в Ла Лізі – цифри дивують

У список з 28-ми гравців, які вирушили на протистояння, головний тренер Хаві Ернандес включив і Дані Алвеса, повідомляє прес-служба каталонців. Для 38-річного ветерана це перше потрапляння у заявку на матч. В офіційному поєдинку бразилець зможе взяти участь лише з нового року.

Нагадаємо, контракт Алвеса з Барселоною розрахований до кінця сезону 2021/22.

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