Колишній захисник Барселони, Ювентуса і збірної Бразилії Дані Алвес погодився заплатити дівчині, яка звинувачує його в зґвалтуванні, 150 тисяч євро. Про це інформує Mundo Deportivo.

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Цим жестом Алвес має намір знизити свій тюремний термін менш ніж до двох років. Адвокат колишнього гравця вважає, що компенсація стане пом'якшувальною обставиною, якщо бразилець буде визнаний винним.

Нагадаємо, що Алвес перебуває під вартою за звинуваченням у зґвалтуванні дівчини в нічному клубі в Барселоні в грудні 2022 року. Прокурор зажадав 9 років в'язниці для Алвеса і компенсацію для потерпілої в розмірі 150 000 євро.

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