На прес-конференції перед товариським поєдинком проти Бока Хуніорс стався курйозний епізод. В один момент згасло все світло.

Алвес вперше після повернення потрапив у заявку Барселони

Дані Алвес не розгубився і одразу ж почав наспівувати: "З днем народження..." Хаві це неабияк розвеселило і він почав сміятись. Журналісти теж позитивно оцінили почуття гумору бразильця.

Dani Alves es TOP pic.twitter.com/qeCQFF30yP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 13, 2021

До слова, товариський поєдинок з Бока Хуніорс в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться вже сьогодні, 14 грудня, стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом. Алвес потрапив у заявку на цей матч.

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