Барселона не зможе розраховувати на захисника Дані Алвеса у найближчих турах чемпіонату.

Ветеран "блаугранас" отримав дискваліфікацію на два наступні матчі, повідомляє AS.

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У поєдинку проти Атлетіко (4:2) Алвеса вилучили за брутальний фол проти Карраско. Бразилець ззаду наступив на ногу супернику і міг завдати важкої травми. Захисник Барселони пропустить дербі проти Еспаньйола (13 лютого) і виїзд до Валенсії (20 лютого).

Додамо, що Дані у матчі проти Атлетіко займався не лише грубощами – 38-річний бразилець оформив гол+пас.

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