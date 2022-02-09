Алвес пропустить дербі і складний виїзд – дискваліфікація за грубий фол проти Карраско
18:34 - Читать на русском
Барселона не зможе розраховувати на захисника Дані Алвеса у найближчих турах чемпіонату.
10’ Жорді Альба
21’ Гаві
43’ Рональд Араухо
49’ Дані Алвес
69’ Дані Алвес
Луїс Суарес 58’
10’ Жорді Альба
21’ Гаві
43’ Рональд Араухо
49’ Дані Алвес
58’ Луїс Суарес
69’ Дані Алвес
Ветеран "блаугранас" отримав дискваліфікацію на два наступні матчі, повідомляє AS.
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У поєдинку проти Атлетіко (4:2) Алвеса вилучили за брутальний фол проти Карраско. Бразилець ззаду наступив на ногу супернику і міг завдати важкої травми. Захисник Барселони пропустить дербі проти Еспаньйола (13 лютого) і виїзд до Валенсії (20 лютого).
Додамо, що Дані у матчі проти Атлетіко займався не лише грубощами – 38-річний бразилець оформив гол+пас.
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