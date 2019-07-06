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Алвес має вигідний контракт від Інтера, але чекає на пропозицію Барселони

6 липня 18:47 461 Читать на русском
Алвес має вигідний контракт від Інтера, але чекає на пропозицію Барселони
Дані Алвес / Reuters

Бразильський захисник Дані Алвес ще не визначився зі своїм майбутнім клубом.

Дані Алвес має пропозицію від Інтера, який пропонує бразильцеві вигідний контракт. Захисник не проти продовжити кар'єру в Італії, але все ще очікує на пропозицію від Барселони, повідомляє Esporte.

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Зазначається, що колишній гравець каталонського клубу розраховує прийняти рішення щодо свого майбутнього не пізніше 20 липня.

Нагадаємо, що Дані Алвес оголосив про відхід з ПСЖ 23 червня. На Парк Де Пренс він провів 2 сезони, вигравши з командою 6 трофеїв.

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Теги
Барселона Барселона Італія Інтер Інтер Дані Алвес Дані Алвес
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