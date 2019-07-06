Алвес має вигідний контракт від Інтера, але чекає на пропозицію Барселони

Бразильський захисник Дані Алвес ще не визначився зі своїм майбутнім клубом.

Дані Алвес має пропозицію від Інтера, який пропонує бразильцеві вигідний контракт. Захисник не проти продовжити кар'єру в Італії, але все ще очікує на пропозицію від Барселони, повідомляє Esporte.

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Зазначається, що колишній гравець каталонського клубу розраховує прийняти рішення щодо свого майбутнього не пізніше 20 липня.

Нагадаємо, що Дані Алвес оголосив про відхід з ПСЖ 23 червня. На Парк Де Пренс він провів 2 сезони, вигравши з командою 6 трофеїв.