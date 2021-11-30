Оборонець Барселони Дані Алвес, який є найтитулованішим футболістом світу, мав свого несподіваного фаворита на "Золотий м'яч-2021".

"Еріксен заслужив на "Золотий м'яч" за все, через що він пройшов цього року. Це стало б сильним посилом для всього світового футболу. Люди проявляли б більшу чутливість.

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Мессі вже 20 років найкращий, але для всіх було б добре, якби Еріксен отримав приз", – цитує бразильця Record з посиланням на Sky Sport Italia.

Зауважимо, головними претендентами на "Золотий м'яч-2021" букмекери називали Ліонеля Мессі та Роберта Лєвандовскі, але перемогу здобув аргентинець. Це вже 7 трофей для нього.

Крістіан Еріксен же цього року пережив зупинку серця на Євро-2020 і ризикує через це змінити чемпіонат.

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