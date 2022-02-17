Альварес відзначився хет-триком за Рівер Плейт – новачок Манчестер Сіті готується підкорювати АПЛ
11:15 - Читать на русском
Форвард Рівер Плейт Хуліан Альварес не розслабився після підписання контракту з Ман Сіті.
Рівер Плейт розгромив Патронато (4:1) в рамках другого раунду Кубка Марадони завдяки хет-трику від Хуліана Альвареса.
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22-річний аргентинець продемонстрував усю свою бомбардирську майстерність, забивши три красиві м'ячі.
Нагадаємо, нещодавно Манчестер Сіті підписав з Хуліаном контракт, Рівер Плейт отримав за свого нападника близько 17 млн євро. Альварес приєднається до команди Гвардіоли вже влітку.
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