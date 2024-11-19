Альваро Мората міг би зрівнятися з Фернандо Торресом і стати третім найкращим бомбардиром збірної Іспанії, якби він підійшов до 11-метрової позначки в першому таймі. Замість цього форвард Мілана віддав право виконати пенальті Педрі, який мав намір здійснити свою мрію – і забити на рідному для себе стадіоні в Тенеріфе.

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На жаль для "Фурії рохи", цей красивий жест не виправдався – воротар "Наті" Мвого парирував м'яч після удару Педрі. Однак тут же на добиванні опинився Єремі Піно і добив м'яч у сітку. А ось Браян Сарагоса після перерви свій 11-метровий виконав вдало – до того моменту часу Педрі вже був замінений. Також голом за господарів відзначився Брайан Хіль.