Альтман офіційно звільнений з посади головного тренера збірної Молдови

Український фахівець Семен Альтман закінчив свою роботу на чолі національної збірної Молдови.

Рішення про відставку головного тренера збірної з'явилося на офіційному сайті Федерації молдавського футболу.

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Альтман і його штаб пропрацювали з командою близько 100 днів і за цей час не здобули жодного очка. Збірна Молдови зазнала поразки у чотирьох матчах відбору Євро-2020 (проти Ісландії, Туреччини, Албанії і Андорри) із загальним рахунком 0:12. Новим керманичем молдован став 49-річний турецький фахівець Енгін Фірат, останнім місцем роботи якого був Даллас Сіті.

Нагадаємо, Семен Альтман відомий за роботою у багатьох українських клубах, серед яких Таврія, Металург Д і Чорноморець.

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