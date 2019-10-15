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Альтман не прийшов на прес-конференцію після чергового провалу збірної Молдови у відборі на Євро-2020

16:43 3429 Читать на русском
Альтман не прийшов на прес-конференцію після чергового провалу збірної Молдови у відборі на Євро-2020
Семен Альтман / Фото Wixsite

Головний тренер збірної Молдови Семен Альтман пропустив прес-конференцію після поразки своєї команди у матчі відбору Євро-2020 проти Албанії (0:4).

 

Український фахівець не прийшов на традиційний післяматчевий захід, інформує Moldfootball.

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З журналістами поспілкувався асистент Альтмана – Володимир Циткін. Він сказав, що головний тренер, не прийшов на прес-конференцію через певні проблеми зі здоров'ям. Поразка від Албанії стала для збірної Молдови четвертою поспіль з моменту призначення Альтмана у липні цього року.

Наразі команда українського тренера посідає останню сходинку групи Н, поступаючись навіть збірній Андорри.

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Теги
Євро-2020 Українці за кордоном Семен Альтман Семен Альтман Молдова Молдова Молдова - Албанія
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