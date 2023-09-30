Керманич Байєра Хабі Алонсо намагається не втрачати голову через "сватання" у мадридський Реал.

"Перехід в Реал? На вулиці тільки вересень, ще зарано про таке думати.

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Я залишаюся зосередженим на Байєрі. Ми добре розпочали сезон і хочемо, щоб усі гравці були зосереджені. Ось чому я маю першим подавати приклад", – наводить слова Алонсо Marca.

Нагадаємо, Байєр після 5 турів набрав 13 очок і йде нарівні з Баварією. Контракт Алонсо чинний до 2026 року. Баск – не чужа людина Реалу, за який грав 5 років і робив перші кроки на тренерському шляху.

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