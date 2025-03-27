Хабі Алонсо не веде переговори з Реалом. Такий висновок можна зробити з його слів, сказаних сьогодні під час пресконференції. "Минулого року була інша ситуація. Тоді потрібно було ухвалювати рішення. Тепер усе інакше, і в цьому вся різниця", – цитує іспанця AS.

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Нагадаємо, що навесні минулого року Алонсо "відправляли" в Реал замість Карло Анчелотті і в Ліверпуль замість Юргена Клоппа. Сам Хабі відмовився очолити один із топ-клубів Європи – він вирішив продовжити тренерську кар'єру в Байєрі, контракт із яким укладено до літа 2026 року.

"Я, як і раніше, зосереджений на цьому сезоні; ми перебуваємо в ключовій фазі. Ми не хочемо міркувати ні про що, крім футболу", – додав тренер "фармацевтів".

Після 26 турів Байєр посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від Баварії на 6 очок.

Байєр оформив камбек зі Штутгартом, відігравшись з 0:2 – Алонсо і Ко скоротили відставання від Баварії до 6 очок