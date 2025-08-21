Бразильський форвард Родріго остаточно втратить місце в Реалі, якщо не виправдає довіру в матчі проти Реала Ов’єдо.

Реал готує масову чистку – Алонсо планує розпрощатися з п’ятьма зірками першої команди

Родріго розгубив довіру Карло Анчелотті ще в минулому сезоні, коли переважно отримував лише по кілька хвилин наприкінці матчів. З приходом Алонсо ситуація стала ще складнішою – у багатьох поєдинках Родріго навіть не виходить з лави запасних.

Він пропустив і стартовий матч сезону з Осасуною (1:0), що викликало питання вболівальників. На післяматчевій прес-конференції Алонсо пояснив: "Чому Родріго не зіграв? Це було лише одне рішення. Немає сенсу аналізувати, я просто так вирішив. Родріго все ще у моїх планах, я продовжую на нього розраховувати".

За інформацією Marca, у неділю Родріго має вийти у стартовому складі на матч з Ов’єдо. Однак для бразильця це буде остання можливість – лише переконлива гра може врятувати форварда від продажу. Нагадаємо, що на Родріго полюють Манчестер Сіті, Арсенал та Ліверпуль.

Реал навісив цінник на зірку атаки – Манчестер Сіті готує контракт для гравця і має знайти шалені кошти