Мадридському Реалу вдалося пробитися до півфіналу Клубного чемпіонату світу, здолавши дортмундську Борусію (3:2). Ще в першому таймі іспанський гранд забезпечив собі комфортну перевагу у два голи. По автографу у німецьких воротах залишили два Гарсії – Гонсало і Фран. По перерві команда Хабі Алонсо в економрежимі доводила справу до логічного завершення, поки не розпочався доданий час.

Реал отримає потужне підсилення на півфінал КЧС-2025 проти ПСЖ – Луніну буде не самотньо

Спочатку Байєр вицілив у кут воріт Тібо Куртуа, а на шедевр ножицями Мбаппе пруси відповіли влучним ударом із 11 метрів від Гірассі. Борусія мала усі шанси перевести гру в екстра-тайми, якби не божевільна реакція Куртуа. Бельгієць врятував Реал від продовження гри сейвом після удару Забітцера. 3:2 – за путівку в фінал Реал посперечається із ПСЖ. Матч відбудеться 9 липня.

Реал вийшов у півфінал КЧС, здолавши Борусію у матчі з епічним ендшпілем – шедевр Мбаппе компенсував вилучення Хьойсена