"Ми підходимо матчу проти Марселя з максимальним ентузіазмом. Ліга чемпіонів – важливе змагання, а для Реала надважливе, враховуючи усю історію. Це підвищує нашу мотивацію. Маємо продовжувати і розвиватися. Ми протистоятимемо вимогливому супернику високого рівня, тому сподіваємося добре стартувати.

Де Дзербі порадив Грінвуду наслідувати Мбаппе – тренер Марселя пригадав відмову зірки Реала працювати з ним

Карвахаль має ген конкуренції. З того часу, як він перейшов з Баєра, він був дуже важливим. За роки мало що змінилося, але його особистість, зрілість, вплив – це завжди з ним. Коли Карвахаль у формі, він додає нам позитивний імпульс.

На КЧС Кіліан був трохи "не у своїй тарілці" через гастроентерит. Ми йшли крок за кроком, придивлялися один до одного. Кіліану дуже подобається розбиратися в деталях, в самій грі. А потім він додає свою індивідуальну магію. Але справа не тільки в Кіліані, Вінісіусі чи Родріго – нам потрібна загальна командна робота, щоб вони могли робити різницю. Моєї заслуги тут немає.

Без сумнівів Мбаппе може бути лідером. За характером, за досвідом... Він один з тих, за ким ідуть. Коли команда формується, відразу зрозуміло, хто веде за собою. Кіліан – саме така людина. Чи хвилювався Кіліан, що не виграв ЛЧ? Ні. Ми бачимо проєкт, який тільки починає шлях. Одна з цілей – виграти Лігу чемпіонів швидше рано, ніж пізно.

Кіліан – важлива частина цього шляху, але я не бачу в ньому нервозності. Сьогодні ми говорили про те, що означає Ліга чемпіонів, але обговорювали не травень, а сьогоднішній день", – цитує Алонсо Marca.

Нагадаємо, Реал зіграє з Марселем у першому турі Ліги чемпіонів 16 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Цьогоріч я не можу виграти "Золотий м'яч": Мбаппе про тяганину з ПСЖ за 55 млн, Зідана, Дешама і відразу до футболу