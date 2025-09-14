"Чи заслуговував Хьойсен на червону картку? На мій погляд, це була жовта картка. Мілітао був поруч, і Оярсабаль не контролював м'яч.

Вилучення Хьойсена та перформанс Мбаппе у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Реал – 1:2

Подивившись повтор, я не змінив своєї думки. Я запитав суддю, він дав мені свої пояснення, але вони мене не переконали. Коли є очевидні помилки, мені подобається втручання VAR; коли їх немає, я розумію, що цього робити не слід. Я не хочу багато говорити про суддівство. Прийшов час рухатися далі. На цьому я зупинюся. Хід гри змінився, і ми грали вдесятьох протягом 60 хвилин. У нас були моменти, і ми забили другий гол. Перемагати на Аноеті завжди дуже складно, а сьогодні це було ще складніше", – цитує Алонсо AS.

Marca додає, що наставник Реала звернувся до головного рефері Хесуса Хіля Мансано: "Неймовірно, неймовірно. Хесусе, я не хочу цього, але ти змушуєш мене думати погано, чоловіче. Хіба ти не бачив, що Мілітао був поруч? Мілітао прямо поруч з ним! Він за п'ять метрів від епізоду! Це точно побачать у технічному комітеті суддів. Це точно потрапило на відео".

Нагадаємо, що Дін Хьойсен отримав червону картку після того, як збив Оярсабаля. Рефері вирішив, що захисник Реала здійснив фол останньої надії.

Реал завдяки перфомансу Мбаппе втримав перемогу над Сосьєдадом – вилучення екс-партнера Забарного, фіаско Вінісіуса