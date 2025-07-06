"До 80-ї хвилини ми контролювали хід гри. Іноді з м'ячем, іноді без нього, але контролювали простір. І у нас було кілька шансів забити третій гол, поки все не стало неспокійним. Занадто багато сталося за короткий час. Ми раді, що вийшли у півфінал, те, що сталося в кінці, можливо, дозволить нам бути більш пильними наступного разу.

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Матч з ПСЖ? Я ніколи з ними не грав. Вони на хорошому шляху, як у своїй грі, так і у своїй енергії. Це буде виклик. Поки що ми досягли хорошого прогресу, залишаємося конкурентоспроможними, і настав час зробити наступний крок. Ми хочемо грати у фіналі", – наводить слова Алонсо Real France.

До слова, у півфіналі Клубного чемпіонату світу Реал зіграє з ПСЖ, який у 1/4 фіналу обіграв мюнхенську Баварію (2:0). Поєдинок між Реалом та Парі Сен-Жермен відбудеться 9 червня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду