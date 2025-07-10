"Перші 10 хвилин. ПСЖ – це команда, яка будувалася з часом. Ми практично тільки починаємо, і те, що ми хочемо бути агресивнішими, не означає, що ми будемо кращими. Було нелегко, і ми не почувалися найкраще на полі. Найгірше було пропустити тричі до перерви. Ми грали проти суперника, який перебуває у дуже хорошій формі, вони грають на дуже хорошому рівні. Ми постраждали так само, як і інші. Є багато можливостей для вдосконалення, є багато речей, які ми хочемо зробити краще. Ми повинні бути самокритичними. Ця поразка підкаже нам деякі речі на майбутнє, щоб ми могли змагатися на набагато кращому рівні, ніж тепер.

Тотальне приниження Алонсо у відеоогляді матчу ПСЖ – Реал – 4:0

Справжня різниця між ПСЖ та мадридським Реалом. Ми хотіли зіграти важкий матч, знаючи, з яким суперником ми маємо справу, а після 10-ї хвилини підходиш до цього по-іншому. Цей матч – кінець сезону, а не початок наступного. Ми винесемо з нього позитивні моменти, ми йдемо кращою командою, хоча зараз це важко пояснити, але я переконаний, що це послужить нам відправною точкою для кращого початку сезону.

Заміни. Я думав, що нам потрібно трохи почекати. Ми змінили схему з 4-3-3 на 4-4-2 з Гонсало ліворуч, бо нам не вдавалося регулювати тиск. Сьогодні ми по-іншому проаналізуємо всі рішення, і я зроблю те саме. Я самокритичний. Ми всі разом, у нас зараз особливий період, і початок сезону 2025/2026 буде з нуля.

Родріго йде? Той факт, що він не грав, – це рішення, яке ухвалювалося від матчу до матчу. З огляду на те, як розвивалися події, нам потрібен був інший гравець. Протягом усього цього чемпіонату не було жодних рішень щодо майбутнього. Ми нечасто міняли склад.

Помилки в обороні. Це наша перша поразка, і погана новина для мене полягає в тому, що ми програватимемо й надалі. Ось що важливо. Ми повинні з цим змиритися. Завтра ми починаємо черговий етап оновлення нашого розуму, який нам усім знадобиться, і нам потрібно буде мати достатньо сил, щоб добре розпочати. ​​Ми не забудемо цього, але й не дозволимо цьому тягнути нас вниз на початку.

Початок нової ери. Ми хочемо створити команду, яка гратиме як єдине ціле, і зберегти це відчуття та дух. Чемпіонат світу був дуже вимогливим. Нас зупинили на передостанній стадії, це боляче, і тепер побачимо, що буде.

Майбутнє. Я йду з певністю. Ця гра, цей турнір багато розповіли мені про те, хто ми є і що нам потрібно покращити. Я йду в наступний сезон зі складом, який базується на гравцях, яких ми повернемо. Це остання гра сезону 2024/2025, а в серпні ми розпочнемо сезон 2025/26, який буде трохи іншим. Ми починаємо з нуля.

Лука Модріч. Це не той кінець, якого ми хотіли, це трохи гіркий фінал. Луку не пам'ятатимуть за сьогоднішній матч. Він легенда світового футболу, мадридського Реала. Ми мали задоволення та честь бути з ним на полі. Його пам'ятатимуть за багато іншого хорошого, ніж просто сьогоднішні 25 хвилин.

Вінісіус-Мбаппе. Я говорю не про окремих гравців. Я говорю про команду і про те, як ми хочемо грати. Іноді добре бачити помилки та використовувати їх на майбутнє. Якщо ми будемо повторювати ті самі помилки знову і знову, ми не будемо розумними.

ПСЖ непереможний? Вони на чудовому рівні, вони показали це під час плей-офф Ліги чемпіонів, вони також показали це тут, на чемпіонаті світу, і ми повинні визнати, що вони у хорошій формі. Ми тільки починаємо, я буду наполягати на цьому. Нам знадобиться час для перезавантаження, для гарної перерви, і наступного сезону ми почнемо з нуля у всіх змаганнях.

Необхідність трансферів. Ми не говорили про склад команди під час чемпіонату світу. Ми готові до покращення, і простір для цього є", – наводить слова Алонсо Marca.

ПСЖ вийшов у фінал Клубного ЧС-2025, влаштувавши швидкісний розгром Реала – Дембеле оформив гол+пас