Альбасете на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Хесуса Вальєхо. Центральний захисник підписав дворічний контракт. Альбасете стане для нього шостою командою – раніше він грав за Сарагосу, Реал, Айнтрахт, Вулверхемптон і Гранаду.

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Незважаючи на 10 років, які Вальєхо провів в Реалі, йому так і не вдалося стати основним гравцем команди. За цей час він провів за "бланкос" всього лише 22 матчі. Тим не менш, Хесус виграв Ла Лігу, Кубок Іспанії, дві Ліги чемпіонів, два Суперкубки УЄФА, три Клубні ЧС і Міжконтинентальний кубок.

Альбасете виступає в Сегунді.