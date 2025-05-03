Захисник Байєра Йонатан Та може перейти в мадридський Реал цього літа.

Байєр в літнє трансферне вікно може змінитися до невпізнаваності. Окрім потенційного відходу наставника "фармацевтів" Хабі Алонсо, команду точно покине капітан Йонатан Та.

Лідер Байєра підтвердив відхід з команди – на нього полюють Реал, Барселона і Баварія

Але німець не планує прощатися з іспанським тренером, адже той неабияк зацікавлений у підписанні Та, якщо очолить мадридський Реал влітку, повідомляє Mundo Deportivo.

Фаворитом у трансферних перегонах за капітаном Байєра була донедавна Барселона, яка майже узгодила всі деталі потенційної угоди. Проте фактор Хабі Алонсо може кардинально змінити плани Йонатана Та. Тим більше, що в Реалі він може возз'єднатися зі своїм партнером по збірній Німеччини Антоніо Рюдігером. Також на Та полюють Баварія та Манчестер Юнайтед.

Додамо, що 29-річний центрбек івуарійського походження перейшов у Байєр у 2015 році. В поточному сезоні в активі Та 46 матчів, 3 голи й 1 асист в усіх турнірах у складі "фармацевтів".

Байєр не дозволив Баварії достроково забрати Салатницю, Айнтрахт знищив РБ Лейпциг, Борусія Д за крок від Ліги чемпіонів