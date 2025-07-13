Новий наставник "вершкових" отримав карт-бланш від керівництва клубу, стверджує Marca.

Алонсо прокоментував 0:4 від ПСЖ у півфіналі Клубного ЧС – головна причина поразки, прощання з легендою і нові трансфери

Алонсо ще на Клубному ЧС продемонстрував жорсткість своїх принципів, загнавши у глухий запас зіркового Родріго. Побиття 0:4 від ПСЖ у півфіналі показало остаточно – Реал серйозно відстав від найкращої команди Європи, потрібні рішучі зміни. Відхід вікових Лукаса Васкеса та Луки Модріча став символом завершення епохи.

Алонсо може обирати будь-який склад, залишати в запасі навіть найстатусніших виконавців. Також тренера підтримають трансферами на додачу до Хьойсена і Трента, які з перших матчів у Реалі показали свою якість. Незабаром очікується приїзд лівого захисника Альваро Каррераса з Бенфіки, але це навряд буде кінець літньої кампанії "вершкових".

Двоє зірок Реала, яких звинуватили у приниженні від ПСЖ – три володарі ЗМ, одинадцять проти дев'яти