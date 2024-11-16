Новина про те, що Хабі Алонсо стане наступником Карло Анчелотті в Реалі з сезону 2025/26, стала справжньою бомбою. Раніше Eurosport повідомив, що після поразки від Барселони з рахунком 0:4 президент "бланкос" Флорентіно Перес вирішив запросити наставника Байєра вже влітку.

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Повідомлялося, що Алонсо візьме з собою з Леверкузена в Мадрид лівого захисника Алехандро Грімальдо. Однак, за інформацією журналіста Sky Sport Germany Патріка Бергера, Грімальдо стане не єдиним гравцем, якого Алонсо вирішив переманити в Мадрид. Згідно з джерелом, плеймейкер Флоріан Вірц також вирушить разом із тренером до столиці Іспанії. Принаймні, Алонсо зробить для цього все можливе.

Вірц – універсал, який здатен зіграти як на позиції атакувального півзахисника, так і в нападі. За своїм функціоналом він найбільше нагадує універсала Реала Джуда Беллінгема.

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