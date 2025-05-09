На тлі численних повідомлень у ЗМІ про можливе звільнення Карло Анчелотті та призначення на його місце Хабі Алонсо, леверкузенський клуб офіційно оголосив про відхід іспанського тренера. Сам наставник також підтвердив цю інформацію.

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"Настав час підтвердити, що це будуть мої останні ігри в Байєрі", – заявив Хабі Алонсо.

Раніше повідомлялося, що контракт іспанця з Реалом буде розрахований на три роки. Очікується, що вже в липні мадридський клуб розпочне підготовку до нового сезону під керівництвом нового головного тренера.

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