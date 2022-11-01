Хабі Алонсо продовжить працювати з леверкузенською командою, незважаючи на низку невдач.

Головному тренеру Байєра Хабі Алонсо не загрожує відставка щонайменше до зими. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.

Пенальті після фінального свистка у відеоогляді матчу Атлетіко – Байєр – 2:2

Згідно з джерелом, керівництво леверкузенського клубу задоволено роботою іспанського фахівця і повністю його підтримує.

Під бачення Алонсо Байєр вже підшукує лівого захисника та центрального півзахисника. "Фармацевти" націлилися на лівого латераля Інтера Робіна Госенса, тоді як хавбек Пауліньо хоче залишити Леверкузен, щоб приєднатися до Палмейраса.

Нагадаємо, що контракт Алонсо з Байєром дійсний до літа 2024 року. Під його керівництвом команда провела 6 матчів, у яких поки що здобула лише одну перемогу.

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