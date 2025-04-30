Хабі Алонсо зацікавлений у тому, щоб влітку склад Реала посилили форвард Байєра Флоріан Вірц і півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді.

Алонсо ще не очолив Реал, але вже планує літню трансферну кампанію мадридського клубу. Як інформує AS, наставник Байєра зажадав у босів "бланкос" підписати Флоріана Вірца і Мартіна Субіменді.

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У контракті Субіменді присутня клаусула в розмірі 60 млн євро. В угоді Вірца з Байєром відсутній пункт про відступні, тому очікується, що Леверкузен відпустить гравця в столицю Іспанії за 100 млн євро.

Крім Вірца і Субіменді Алонсо хотів би бачити в складі Реала центрального захисника Йонатана Та з Байєра. Останній уже домовився з Барселоною, але в його ситуації перехід на правах вільного агента може ускладнитися через фінансові проблеми каталонського клубу.

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