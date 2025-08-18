"Ми всі чекаємо на початок сезону з нетерпінням та хвилюванням. Це були короткі, але насичені два тижні, і не можемо дочекатися, аби зіграти Бернабеу. Ми хочемо добре стартувати. Перша гра завжди важлива.

Лунін почув вердикт на дебютний матч Алонсо в Ла Лізі – Реал втратив одразу 5 гравців

Щодо прогресу команди, то безумовно нам є ще куди ростити. Але головні та фундаментальні ідеї вже були представлені на Клубному чемпіонаті світу і ці два тижні ми на них вплинули. Є хороші передчуття.

Трент та Карвахаль? Я розумію, що це дійсно серйозна конкуренція. І мені подобається, що на кожній позиції у нас по два гравці, які можуть грати. Карвахаль наближається до того, щоб повернути свій рівень. Це дуже добре для команди.

Для Вінісіуса та Мбаппе, загалом для нападників важливо, щоб вони не відставали при поверненні команди в оборону, але також і щоб лінія захисту просувалася вперед, коли ми атакуємо. Ми хочемо діяти як одне ціле. Це допоможе нам поліпшити гру у всіх аспектах, як в захисті, так і в атаці. Сьогодні дуже важливо бути уважними до всього. Думаю, ми зробили крок вперед на КЧС.

Франко Мастантуоно? Завтра він може отримати ігровий час. Він принесе якість, енергію, самовіддано грає в обороні і має хороший імпульс. Цей аргентинський драйв і вражаюча ліва нога, яка відмінно підходить для стандартних положень і завершальних передач. Він на дуже хорошому рівні", – цитує Алонсо Marca.

Реал у першому турі Ла Ліги зіграє проти Осасуни у вівторок 19 серпня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Хто зайшов у Ла Лігу? Критик Мессі, клуб Луніна і 40-річного Касорли, а ще – арена, яка пам’ятає міні-шедевр Шеви