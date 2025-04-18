Майбутнє Карло Анчелотті на чолі "вершкових" перебуває під питанням. Хабі Алонсо вже не перший рік згадується як наступник італійського фахівця. На прес-конференції наставник Байєра висловився щодо чуток про ймовірний переїзд в Мадрид.

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"Реал? Зараз дуже важлива частина сезону, і зараз не найкращий час говорити про це. Я не хочу зараз чути про чутки та спекуляції", – цитує Алонсо Madrid Zone.

Нагадаємо, Байєр наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці Бундесліги з 63 балами. Від Баварії команда Алонсо відстає на шість очок.

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