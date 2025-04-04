Наставник Байєра Хабі Алонсо не змінив думки щодо роботи з Реалом. Він чекає лише слушної нагоди, щоб здійснити мрію.

"Вершкові" активно планують не тільки трансферну кампанію, а й вже готуються до ймовірного відходу Карло Анчелотті зі своєї посади.

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Як повідомляє Relevo, Хабі Алонсо досі мріє очолити Реал у майбутньому. Його плани не змінилися, але все залежатиме від рішення керівництва мадридців щодо Карло Анчелотті. Здобутки італійського фахівця оцінять в кінці сезону. Якщо Анчелотті залишиться на чолі клубу, то Алонсо готовий почекати ще рік і продовжить працювати з Байєром.

Іспанець також розуміє, що робота в Реалі буде іншою порівняно з його нинішньою. Зокрема, йому буде не так просто підписувати бажаних гравців. Спочатку доведеться переконати клуб. Для Реала трансфери мають бути "вигідні з економічного та спортивного погляду".

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