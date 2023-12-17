Альмерія розписала нічию з Мальоркою, досі залишаючись без перемог у Ла Лізі
Чемпіонат Іспанії 2023/24, 17-й тур
Альмерія – Мальорка – 0:0
Реал Сосьєдад – Бетіс – початок о 17:15
Лас-Пальмас – Кадіс – початок о 19:30
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Альмерія досі залишається без перемог у Ла Лізі. У рідних стінах команда розписала нульову нічию з Мальоркою, залишившись на дні турнірної таблиці – а до рятівної 17-ї не вистачає аж вісім залікових балів. Балеарцям ця "мирова" теж не в радість, адже не вдалося відірватись від зони вильоту. Вона розташована всього у двох очках позаду.
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