Чемпіонат Іспанії 2023/24, 17-й тур

Альмерія – Мальорка – 0:0

Реал Сосьєдад – Бетіс – початок о 17:15

Лас-Пальмас – Кадіс – початок о 19:30

Лунін спровокував непорозуміння топ-видань Іспанії – одне пророкує зраду Анчелотті, інші дають надію

Альмерія досі залишається без перемог у Ла Лізі. У рідних стінах команда розписала нульову нічию з Мальоркою, залишившись на дні турнірної таблиці – а до рятівної 17-ї не вистачає аж вісім залікових балів. Балеарцям ця "мирова" теж не в радість, адже не вдалося відірватись від зони вильоту. Вона розташована всього у двох очках позаду.

Валенсія втримала сенсаційну нічию з Барселоною – Яремчук зіграв 61 хвилину, ставши найгострішим у атаці "кажанів"