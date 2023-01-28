Альмерія та Еспаньйол у очному матчі спростували свою форму останніх тижнів.

Альмерія з початку року не могла здобути жодної перемоги – 3 нічиї та поразка. Еспаньйол поділив очки з Барсою, а в попередніх 2 турах взагалі вигравав.

Сенсаційний трансфер Луніна: партнер Циганкова закрив останню лазівку – авторитетний інсайдер дивується

Нинішній поєдинок завершив обидві серії. Альмерія потужно провела перший тайм і справедливо вийшла вперед на 21-й хвилині – колумбієць Луїс Суарес двома дотиками чудово розібрався у карному майданчику. По перерві господарі довели справу до побиття. Лео Баптістао з третього удару завершив хаотичну атаку Альмерії, а Портільйо реалізував вихід віч-на-віч з кіпером – 3:0. Лише в компенсований час Хоселу дозволив "папугам" уникнути бодай розгрому.

Перемога дозволила "червоно-білим" обійти Еспаньйол на 2 очки, проте обидві команди досі перебувають у нижній половині таблиці.

Реал вийшов у півфінал Кубка Іспанії, здобувши ефектну перемогу над Атлетіко в мадридському дербі