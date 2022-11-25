Аллє зробив нову операцію в боротьбі з раком – фото гравця Борусії Д
Нападник дортмундської Борусії Себастьян Аллє поділився новинами щодо стану свого здоров'я.
Івуарієць переніс другу операцію в рамках своєї боротьби з раком яєчок.
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"Новий етап лікування! Друга операція склалася успішно. Велике спасибі всьому медичному штабу за щоденну допомогу. Не можу дочекатися, коли зроблю наступний крок", – написав Аллє у соцмережах.
Нагадаємо, що Себастьян перейшов з Аякса до Борусії минулого літа за 31 мільйон євро. Ще 4 мільйони євро передбачені можливими бонусами. У липні у 28-річного форварда було виявлено злоякісну пухлину яєчка, його прооперували.
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