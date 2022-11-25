Івуарієць переніс другу операцію в рамках своєї боротьби з раком яєчок.

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"Новий етап лікування! Друга операція склалася успішно. Велике спасибі всьому медичному штабу за щоденну допомогу. Не можу дочекатися, коли зроблю наступний крок", – написав Аллє у соцмережах.

Une nouvelle étape de valider L'opération numéro 2 s'est bien passée ! Un grand merci à l'équipe médicale pour l'aide au quotidien. Hate de commencer la suite pic.twitter.com/K96WxJqIAT — Sébastien Haller (@HallerSeb) November 24, 2022

Нагадаємо, що Себастьян перейшов з Аякса до Борусії минулого літа за 31 мільйон євро. Ще 4 мільйони євро передбачені можливими бонусами. У липні у 28-річного форварда було виявлено злоякісну пухлину яєчка, його прооперували.

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