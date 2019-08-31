Аллє: Ярмоленко – хороший хлопець, дуже радий його забитому голу

Нападник Вест Хема Себастьян Аллє поділився враженнями від перемоги в матчі 4-го туру АПЛ проти Норвіча.

"Нелегко адаптуватись в новому клубі. Дуелі, інтенсивність пробіжок і тому подібне, але я намагаюсь звикнути, комунікувати з усіма. Намагатимусь давати максимальний результат клубу. Це лише перші ігри, і мої перші голи, тому, сподіваюся, я зможу дати більше для цього клубу.

Дебютний гол Ярмоленка у сезоні у відеоогляді матчу Вест Хем – Норвіч – 2:0

Ярмоленко – хороший хлопець, і я дуже радий за нього, що сьогодні він зміг забити гол. Останні місяці для нього були нелегкими, тому забитий м'яч – це щось приємне для нього", – цитує Аллє офіційний сайт Вест Хема.

Нагадаємо, Вест Хем переграв Норвіч (2:0), а голами відзначились Аллє та Ярмоленко.

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