Аллє повернувся до тренувань – казка через 6 місяців після виявлення раку
2 січня 22:46 - Читать на русском
Нападник Борусії Д Себастьян Аллє сподівається якомога швидше взятися за улюблену справу.
Івуарієць вже публікує відео своїх тренувань і сподівається вийти на поле якомога швидше.
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У липні Борусія віддала 31 млн євро за форварда Аякса, проте незабаром у нього виявили рак яєчок. Аллє був змушений забути про футбол і робити дві операції. Схоже, вони принесли користь, оскільки 28-річний форвард виглядає значно краще і випромінює оптимізм.
Додамо, що Борусія відновить офіційний сезон 22 січня матчем проти Аугсбурга.
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