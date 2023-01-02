Івуарієць вже публікує відео своїх тренувань і сподівається вийти на поле якомога швидше.

Барселона прагне поцупити рекордсмена збірної Німеччини – Борусія Д не отримає ні копійки

У липні Борусія віддала 31 млн євро за форварда Аякса, проте незабаром у нього виявили рак яєчок. Аллє був змушений забути про футбол і робити дві операції. Схоже, вони принесли користь, оскільки 28-річний форвард виглядає значно краще і випромінює оптимізм.

Seb hat eine Nachricht für Euch! pic.twitter.com/eMmN26mEmL — Borussia Dortmund (@BVB) January 2, 2023

Додамо, що Борусія відновить офіційний сезон 22 січня матчем проти Аугсбурга.

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