Нападник дортмундської Борусії Себастьян Аллє повернеться до тренувань у січні, інформує Bild. В даний час француз відновлюється після операції з видалення злоякісної пухлини.

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Очікується, що Аллє займатиметься силовими тренуваннями та розпочне роботу з м'ячем. Форвард хоче якнайшвидше набрати форму, але точні терміни повернення Себастьяна на поле невідомі. Повідомляється, що Борусія не хоче давити на гравця.

Нагадаємо, що Себастьян перейшов із Аякса до Борусії минулого літа за 31 мільйон євро. Ще 4 мільйони євро передбачені можливими бонусами. У липні у 28-річного форварда було виявлено злоякісну пухлину яєчка, його прооперували.

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