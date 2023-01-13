Івуарієць півроку боровся з раком яєчок, а тепер знову звикає до футбольного життя.

Форвард Борусії Д змінив рішення щодо свого майбутнього – він відмовився від пропозиції Барселони та грошей Ньюкасла

10 січня Аллє повернувся, відігравши 15 хвилин у товариському матчі проти Фортуни Дюссельдорф (5:1). Тоді Себастьяну не вдалося відзначитись, а сьогодні відбувся його бенефіс в спарингу проти Базеля. Форвард Борусії Д отримав півгодини, коли його команда вже перемагала 3:0. Аллє відвантажив ще три голи за 7 хвилин 32 секунди!

Нагадаємо, у липні Борусія віддала 31 млн євро за зірку Аякса, проте незабаром у нього виявили рак яєчок. Аллє робив дві операції, які дозволили йому повернутися до улюбленої справи.

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