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Аллє – про майбутній матч з Манчестер Сіті: З якого ж лайняного матчу доводиться починати сезон

09:54 283 Читать на русском
Аллє – про майбутній матч з Манчестер Сіті: З якого ж лайняного матчу доводиться починати сезон
Себастьєн Аллє / фото: ФК Вест Хем

Новачок Вест Хема Себастьєн Аллє поділився очікуваннями від матчу 1-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

 

"З якого ж лайняного матчу доведеться починати! Я перейшов до Вест Хема за велику суму грошей, і перша ж гра – проти Манчестер Сіті.

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Для того, щоб зміцнити свою впевненість, є варіанти, і трохи кращі. Сподіваюся, я хоча б торкнуся м'яча.

Всім потрібно бути готовими до цієї гри. Манчестер Сіті – переможці чемпіонату Англії, володарі Кубка країни і іншого кубка, назви якого я навіть і не знаю. Так що це буде непросто. Нам потрібно продемонструвати божевільну гру і бути сконцентрованими на всі 100 відсотків", – цитує Аллє Mirror.

Нагадаємо, матч Вест Хем – Манчестер Сіті розпочнеться сьогодні, 10 серпня, о 14:30.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Вест Хем - Манчестер Сіті Вест Хем Вест Хем Себастьян Аллє Себастьян Аллє
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