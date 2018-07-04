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Аллі: Віримо, що зможемо дійти до фіналу ЧС-2018 та перемогти

14:41 118 Читать на русском
Аллі: Віримо, що зможемо дійти до фіналу ЧС-2018 та перемогти
Деле Аллі / Getty Images

Півзахисник збірної Англії Деле Аллі налаштований перемогти на Мундіалі в Росії.

"Вихід до чвертьфіналу – відмінний результат, багато фаворитів вже зійшли з дистанції.

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У шведів міцна команда, вони здорово грають на цьому чемпіонаті світу. Будемо готуватися до ще однієї важкої гри, віримо, що зможемо дійти до фіналу та перемогти", – цитує Аллі Р-Спорт.

Нагадаємо, збірна Англії переграла Колумбію у серії пенальті та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

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ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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Теги
Англія ЧС 2018 Деле Аллі Деле Аллі Колумбія - Англія
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