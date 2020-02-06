Аллі технічно прокинув арбітру поміж ніг – рефері Кубка Англії остовпів на кілька секунд

Матч 1/16 фіналу Кубка Англії Тоттенхем – Саутгемптон (3:2) не обійшовся без курйозних епізодів.

Тоттенхем у важкій боротьбі здолав Саутгемптон та пробився у наступний раунд Кубка Англії.

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Напругу у матчі вирішив трохи розбавити хавбек "шпор" Деле Аллі. В одному з епізодів 23-річний англієць перехопив м'яч і за інерцією був змушений пройти повз арбітра, прокинувши йому круглого поміж ніг. Вийшло дуже ефектно.

В поточному сезоні АПЛ Аллі провів 18 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та трьома асистами.

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