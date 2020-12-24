"Так, для мене футболіст, який грає на позиції півзахисника (Деле Аллі – прим.), є тим, хто повинен зв'язувати гру і креативити, а не створювати проблеми для власної команди.

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У такій ситуації контратака, ймовірно, закінчиться голом. Ми були неврівноваженими, тому що, коли ми володіли м'ячем, нас зловили на контратаці. Я засмучений", – цитує Моурінью Sky Sports.

Зауважимо, Жозе замінив Аллі вже на 66 хвилині. "Шпори" у підсумку перемогли 3:1, а у півфіналі зіграють з представником Чемпіоншипа – Брентфордом.

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