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Аллі придумав оригінальне святкування – одноклубники не змогли його повторити

15:25 539 Читать на русском
Аллі придумав оригінальне святкування – одноклубники не змогли його повторити
Святкування голу Деле Аллі / соцмережі

Деле Аллі придумав незвичайний жест, яким відсвяткував гол у ворота Ньюкасла в 1 турі АПЛ (2:1). Таке важко повторити з першого разу.

Деле Аллі у своєму Інстаграм виклав відео, на якому змусив партнерів по команді повторити своє святкування голу в матчі 1 туру АПЛ проти Ньюкасла (2:1).

Ньюкасл – Тоттенхем – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Англієць поєднав віддавання честі та приціл, за допомогою якого забиває м'ячі у ворота суперника. Ніхто з партнерів не зумів виконати жест так, як це зробив сам хавбек Тоттенхема.

Нагадаємо, "шпори" стали першим європейським клубом, який не підписав жодного гравця протягом трансферного вікна.

Англія1 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайні)

Ньюкасл - Тоттенхем: Субота 11 серпня 2018

Ньюкасл
Матч завершено
1 : 2
Тоттенхем
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