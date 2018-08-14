Аллі придумав оригінальне святкування – одноклубники не змогли його повторити

Деле Аллі придумав незвичайний жест, яким відсвяткував гол у ворота Ньюкасла в 1 турі АПЛ (2:1). Таке важко повторити з першого разу.

Деле Аллі у своєму Інстаграм виклав відео, на якому змусив партнерів по команді повторити своє святкування голу в матчі 1 туру АПЛ проти Ньюкасла (2:1).

Ньюкасл – Тоттенхем – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Англієць поєднав віддавання честі та приціл, за допомогою якого забиває м'ячі у ворота суперника. Ніхто з партнерів не зумів виконати жест так, як це зробив сам хавбек Тоттенхема.

Нагадаємо, "шпори" стали першим європейським клубом, який не підписав жодного гравця протягом трансферного вікна.