Аллі підірвав соцмережі расистським жартом на адресу азіатів

Півзахисник Тоттенхема Делі Аллі відзначився специфічним почуттям гумору, через що вже довелось вибачатись.

На відео Аллі сидить в аеропорту і дивиться в камеру з маскою на обличчі, а ролик підписаний: "Корона щооо? Будь ласка, слухайте зі звуком". На задньому плані чути розмову людей з азійським акцентом.

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Потім хавбек виклав ще одне відео, в якому зняв чоловіка азійської зовнішності. Після цього Деле перевів камеру на антисептичний засіб і написав: "Цьому вірусу треба бути швидшим, щоб дістатись мене". В соціальних мережах піднялася буря невдоволення, пов'язана з поведінкою Аллі. Півзахисник вже вибачився.

"Я жалкую, що виклав ці відео в Snapchat. Я негайно видалив їх після того, як зрозумів, що це може когось зачепити. Я ні в якому разі не хотів цього. Я приношу щиро співчваю тим, кого образили викладені мною відео", – звернувся Аллі до свєї аудиторії в Snapchat.

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До слова, Аллі провів 28 матчів у поточному сезоні за Тоттенхем, відзначившись 8 голами та 4 асистами.