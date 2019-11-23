Аллі нереальним пасом продовжив гольову комбінацію Тоттенхема в дебютному матчі Моурінью

Півзахисник Тоттенхема Деле Аллі продемонстрував дивовижну винахідливість та допоміг команді побудувати гольову атаку.

Деле Аллі розкішним пасом продовжив атаку Тоттенхема, яка призвела до другого голу команди.

Вест Хем – Тоттенхем: відеоонлайн-трансляція матчу АПЛ, у якому Ярмоленко спробує зіпсувати дебют Моурінью

Англієць зупинив м'яч і впав біля бокової лінії. Однак хавбек не розгубився і вже лежачи віддав п'ятою на Хин Мін Сона. Кореєць продовжив атаку та асистував Лукасу Моурі.

До слова матч Вест Хем – Тоттенхем став дебютним для Жозе Моурінью на чолі "шпор". Окрім голу Моури, у воротах команди Ярмоленка відзначились Хин Мін Сон та Кейн.

Принижений матчем із Зорею, загін земляків та друг, якого залишили шейхам: кого Моурінью привів у Тоттенхем