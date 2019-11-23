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Аллі нереальним пасом продовжив гольову комбінацію Тоттенхема в дебютному матчі Моурінью

16:07 650 Читать на русском
Аллі нереальним пасом продовжив гольову комбінацію Тоттенхема в дебютному матчі Моурінью
Деле Аллі / Reuters

Півзахисник Тоттенхема Деле Аллі продемонстрував дивовижну винахідливість та допоміг команді побудувати гольову атаку.

74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна
 
Сон Хин Мін 36’
Лукас Моура 43’
Харрі Кейн 50’
36’ Сон Хин Мін
43’ Лукас Моура
50’ Харрі Кейн
74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна

Деле Аллі розкішним пасом продовжив атаку Тоттенхема, яка призвела до другого голу команди.

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Англієць зупинив м'яч і впав біля бокової лінії. Однак хавбек не розгубився і вже лежачи віддав п'ятою на Хин Мін Сона. Кореєць продовжив атаку та асистував Лукасу Моурі.

До слова матч Вест Хем – Тоттенхем став дебютним для Жозе Моурінью на чолі "шпор". Окрім голу Моури, у воротах команди Ярмоленка відзначились Хин Мін Сон та Кейн.

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