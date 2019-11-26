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Аллі: Дуже радий, що Моурінью очолив Тоттенхем

26 листопада 12:07 443 Читать на русском
Аллі: Дуже радий, що Моурінью очолив Тоттенхем
Деле Аллі / Reuters

Півзахисник Тоттенхема Деле Аллі поділився очікуваннями від матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса та розповів про емоції від приходу Жозе Моурінью на тренерський місток "шпор".

45+1’ Деле Аллі
50’ Харрі Кейн
73’ Серж Ор'є
77’ Харрі Кейн
 
Юссеф Ель-Арабі 6’
Рубен Семеду 19’
6’ Юссеф Ель-Арабі
19’ Рубен Семеду
45+1’ Деле Аллі
50’ Харрі Кейн
73’ Серж Ор'є
77’ Харрі Кейн

"Досягнення Моурінью говорять самі за себе. Це дуже досвідчений тренер, який виграв безліч трофеїв. Радий, що він опинився в Тоттенхемі. Ми поки спілкувалися зовсім мало, але він справляє враження дуже приємної людини.

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Що стосується матчу – це відмінна можливість продовжувати рухатися вперед. Після хорошої перемоги в минулий вікенд дуже важливо розвинути успіх. Сьогодні треба просто виграти, не відкладаючи справу в довгий ящик", – цитує Аллі прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, Тоттенхем зустрінеться з Олімпіакосом сьогодні, 26 листопада, в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, початок о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Тоттенхем - Олімпіакос Деле Аллі Деле Аллі
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