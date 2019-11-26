Аллі: Дуже радий, що Моурінью очолив Тоттенхем

Півзахисник Тоттенхема Деле Аллі поділився очікуваннями від матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса та розповів про емоції від приходу Жозе Моурінью на тренерський місток "шпор".

"Досягнення Моурінью говорять самі за себе. Це дуже досвідчений тренер, який виграв безліч трофеїв. Радий, що він опинився в Тоттенхемі. Ми поки спілкувалися зовсім мало, але він справляє враження дуже приємної людини.

Аллі нереальним пасом продовжив гольову комбінацію Тоттенхема в дебютному матчі Моурінью

Що стосується матчу – це відмінна можливість продовжувати рухатися вперед. Після хорошої перемоги в минулий вікенд дуже важливо розвинути успіх. Сьогодні треба просто виграти, не відкладаючи справу в довгий ящик", – цитує Аллі прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, Тоттенхем зустрінеться з Олімпіакосом сьогодні, 26 листопада, в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, початок о 22:00.

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