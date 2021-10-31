"Якби Роналду пішов на місяць раніше, у клубу, ймовірно, була б можливість провести інакше трансферну компанію. Це лише питання ринку, проблем він не створював", – сказав Аллегрі в ефірі DAZN.

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Нагадаємо, Кріштіану Роналду перейшов із Ювентуса у Манчестер Юнайтед наприкінці серпня 2021 року. На місце португальця туринці купили Мойзе Кіна.

До слова, повернення Массіміано Аллегрі у тренерське крісло не принесло Ювентусу миттєвих дивідендів. Після 10 турів "б'янконері" набрали лише 15 очок та балансують на межі зони Ліги чемпіонів.

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