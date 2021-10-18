"Мені подобається рахунок 1:0, це хороший результат. Ми провели ще один "сухий" матч. Рома – технічно хороша команда, у них багато якостей, і вони створили нам проблеми на ранній стадії матчу. Потім ми забили хороший гол і з часом поліпшили свою гру.

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У нас є гравці, які більше підходять для контратак, такі їхні характеристики. Тому, коли ми намагаємося зіграти з м'ячем, ми або засинаємо, або стаємо дратівливими. Це важлива перемога, ще один крок вперед в таблиці і подальший прогрес в сезоні. Ми починаємо уповільнювати гру в потрібний час, але нам також потрібно вміти прискорити темп, коли це необхідно.

Не буду брехати, напевно, я теж нашкодив команді на початку сезону деякими своїми рішеннями. Мені потрібно було ближче познайомитися з деякими гравцями і їхніми характеристиками, але тепер ми наближаємося до мети", – сказав Аллегрі у ефірі DAZN.

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