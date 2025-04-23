Аллегрі мріє про повернення в Мілан, інформує Calciomercato. Згідно з джерелом, Массіміліано зізнався про це в особистих бесідах зі своїми друзями. Повідомляється, що він не пропускає жодного матчу за участю "россонері" і фантазує про те, як склад команди можна посилити.

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Аллегрі уважно вивчає схеми, позиції гравців і тактичні ідеї чинного наставника Мілана Сержіу Консейсау. З чуток, керівництво клубу не планує продовжувати співпрацю з португальцем після закінчення сезону. Під час своєї останньої прес-конференції Консейсау також заявив, що розповість журналістам усю правду про стан справ у роздягальні команди після закінчення сезону.

Раніше ім'я Аллегрі пов'язували з Ромою. Фахівець уже тренував Мілан з 2010 по 2014 рік.

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